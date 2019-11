Guests of Islamic Unity Conference pay tribute to Imam Khomeini

Secretary General of World Forum for Proximity of Islamic Schools of Thought Ayatollah Mohsen Araki and 150 guests attending the 33rd International Islamic Unity Conference paid homage to Imam Khomeini late on Wednesday with the motto of Ummah unity in defending Aqsa Mosque.

Participants in the ceremony laid wreath of flower on His tomb as a sign of respect for the late founder of the Islamic Revolution.

The 33rd International Islamic Unity Conference marking birth anniversary of Prophet Mohammad (PBUH) will be held in Tehran from November 14-16 with 350 outstanding personalities from 90 countries in attendance.

مهمانان کنفرانس وحدت اسلامی به امام راحل ادای احترام کردند

شهرری- ایرنا- ۱۵۰ شخصیت برجسته خارجی شرکت‌کننده در سی و سومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی شامگاه (چهارشنبه) به مقام شامخ بنیانگذار انقلاب اسلامی ادای احترام کردند.

«آیت‌الله محسن اراکی» دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و ۱۵۰ نفر مهمان خارجی شرکت‌کننده در سی و سومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی با شعار «وحدت امت در دفاع از مسجد القصصی» شامگاه چهارشنبه به مقام شامخ امام (ره) ادای احترام کردند.

شرکت کنندگان در این مراسم، ضمن نثار تاج گل و قرائت فاتحه به مقام شامخ بنیانگذار انقلاب اسلامی ادای احترام کردند.

سی و سومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی به مناسبت میلاد با سعادت پیامبر اسلام(ص) و هفته وحدت با شعار «قدس، محور وحدت امت» با شرکت ۳۵۰ شخصیت برجسته خارجی از ۹۰ کشور جهان به مدت سه روز (از ۲۳ تا ۲۵ آبان‌ماه جاری) در تهران برگزار می‌شود.