OANA picks IRNA as next president

Zia Hashmi, the Managing Director of the Islamic Republic News Agency (IRNA), told a gathering of members of the OANA in Seoul on Friday that as a longtime member of the union, IRNA has always strived to help OANA's goals and believes that the media nowadays for progress requires innovative initiatives in the field of collective cooperation.

OANA General Assembly starts Wednesday in Seoul. Official South Korean News Agency (Yonhap) will preside over the organization until next term as the host of the General Assembly. OANA 's members today will voted in favor of IRNA to host the next General Assembly in 2022.

South Korean President Moon Jae-In in a meeting with IRNA Chief Zia Hashemi emphasized that Seoul is working to restore Tehran-Seoul relations to its glorified era.

Zia Hashimi, Managing Director of the Islamic Republic News Agency (IRNA), on Thursday during a meeting with the South Korean President, noted the heightened relations between the two countries after the presidency of Moon Jae In flourished in economic, political, and cultural perspectives, but after Donald Trump came to power in the US, the ties between Iran and Korea were also affected.

Hashemi stressed that given that South Korea is an independent and powerful country, one can expect Tehran and Seoul to be able to move forward in developing their relations.

The IRNA chief also called Trump's policies that disrupted international relations and trade war a very improper policy.

اتحادیه خبرگزاری های آسیا به ریاست ایرنا رای داد

سئول- ایرنا- اتحادیه خبرگزاری های آسیا و اقیانوسیه روز جمعه در نشست هفدهمین مجمع عمومی این اتحادیه در سئول کره جنوبی، به نامزدی ایرنا برای ریاست این سازمان رای مثبت داد.

«سید ضیاء هاشمی» مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) روز جمعه در جمع اعضای اوآنا در سئول گفت که ایرنا به عنوان یکی از اعضای قدیمی اتحادیه، همواره برای کمک به اهداف اوآنا تلاش کرده و معتقد است که رسانه ها در عصر حاضر، برای پیشرفت، نیازمند طرح های نوآورانه در زمینه همکاری های جمعی هستند.

مجمع عمومی اوآنا از روز چهارشنبه در شهر سئول آغاز به کار کرده است خبرگزاری رسمی کره جنوبی (یونهاپ)، به عنوان میزبان مجمع، ریاست این سازمان را تا دوره بعدی بر عهده خواهد داشت اعضای اوآنا امروز به درخواست ایرنا برای میزبانی مجمع عمومی آتی در سال ۲۰۲۲ رای مثبت دادند.

خبرگزاری جمهوری اسلامی، در سال ۱۳۹۷ نیز نشست هیات اجرایی اوآنا را میزبانی کرد.

مجمع عمومی اوآنا عالی ترین نهاد تصمیم گیری در اتحادیه خبرگزاری های آسیا و اقیانوسیه است و نقش اصلی را در جهت گیری های این سازمان دارد این اتحادیه با ۴۴ عضو از ۳۵ کشور آسیا و اقیانوس آرام، بزرگترین سازمان رسانه ای در قاره است.

خبرگزاری دولتی جمهوری آذربایجان (آذرتاج) از سال ۲۰۱۶ ریاست اوآنا را برعهده داشت و امروز، ریاست را به یونهاپ واگذار کرد.

مدیرعامل ایرنا دیروز و امروز، در حاشیه نشست های هیات اجرایی و مجمع عمومی اوآنا در سئول، با رئیسان خبرگزاری های حاضر در مجمع دیدار و درباره توسعه روابط دوجانبه و روند آینده اتحادیه خبرگزاری های آسیا و اقیانوسیه رایزنی کرد.

«سید ضیاء هاشمی» روز پنجشنبه نیز در کاخ ریاست جمهوری کره با "مون جائه این"، رئیس جمهوری کره جنوبی دیدار کرد.

هاشمی در این دیدار، با اشاره به اینکه کره جنوبی و ایران روابط خوبی در زمینه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی داشته اند، گفت که با روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا، این روابط نیز تحت تاثیر قرار گرفته است.