Iran-Azerbaijan review cooperation to combat drug trafficking

Referring to the situation with the fight against various manifestations of transnational organized crime and in particular drug trafficking, Aeyvazov noted that the two countries have great potentials for cooperation in this regard, Azerbaijani Interior Ministry reported.

He emphasized the importance of sharing experiences and information and identifying new dimensions and joint efforts to combat organized crime and drug trafficking.

It was also stressed that the Ministries of Interior of the Islamic Republic of Iran and the Republic of Azerbaijan have the necessary capacities to fight crime and that the development of bilateral relations will contribute to the establishment of peace and stability in the region in the interests of the people of both countries.

In part of his remarks, Aeyvazov referred to the historical, cultural and spiritual commonalities of the people of the two friendly countries and neighboring republics of Azerbaijan and Iran and said that bilateral relations were at the highest level at the moment.

9455**2050

Follow us on Twitter @IrnaEnglish

همکاری ایران و آذرربایجان برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر بررسی شد

باکو –ایرنا – در دیدار روز پنجشنبه " جواد جهانگیرزاده " سفیر جمهوری اسلامی ایران در باکو و "ولایت ایوض اف " وزیر کشور جمهوری آذربایجان همکاری های دو کشور در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر بررسی شد.

به گزارش وزارت کشور جمهوری آذربایجان، ایوض اف در این دیدار با اشاره به وضعیت مبارزه با مظاهر مختلف جرایم سازمان یافته فراملی و بخصوص قاچاق مواد مخدر گفت : دو کشور ظرفیت های زیادی برای همکاری در این زمینه دارند.

وی بر اهمیت مبادله تجربه و اطلاعات و تشخیص ابعاد جدید و مساعی مشترک برای مبارزه با جرایم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر تاکید کرد.

در این دیدار همچنین تاکید شد، وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان برای مبارزه با جرایم از ظرفیت های لازم برخوردار هستند و توسعه روابط دوجانبه به برقراری صلح و ثبات در منطقه طبق منافع مردم دو کشور، کمک می کند.

ایوض اف در بخشی از سخنان خود مشترکات تاریخی، فرهنگی و معنوی مردم دو کشور دوست و همسایه جمهوری آذربایجان و ایران را مورد اشاره قرار داد و گفت که در حال حاضر روابط دوجانبه در سطح بالا قرار می گیرد.

به گفته وی دوستی صمیمانه روسای جمهوری آذربایجان و ایران و نیز سفرهای متقابل به همکاریهای همه جانبه دو کشور کمک می کند.