Saudi Arabia releases Iranian fishermen detained months ago

An official at Foreign Ministry representative office in the southern Iranian province of Bushehr told IRNA on Thursday that the 19 fishermen are released thanks to the efforts by the Ministry's officials.

Kimia Zare' said the fishermen have been arrested by Saudi coast guards under the charges of border violation.

1483**2050

Follow us on Twitter @IrnaEnglish

۱۹ صیاد بوشهری از زندان‌های عربستان آزاد شدند

بوشهر- ایرنا- با رایزنی و تلاش مسئولان وزارت امور خارجه ۱۹ صیاد بوشهری که ۱۰ و ۱۱ ماه در کشور عربستان زندانی بودند، روز گذشته آزاد شدند و هم‌اکنون در حال بازگشت به وطن خود هستند.

کارشناس کنسولی نمایندگی وزارت امور خارجه در بوشهر گفت: این صیادان سرنشینان ۲ فروند لنج هستند که دی و بهمن ماه سال گذشته به اتهام تجاوز مرزی توسط نیروهای گارد دریایی عربستان توقیف و زندانی شده بودند.

کیمیا زارع روز پنجشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: یکی از این شناورهای صیادی با ۱۱ سرنشین دهم دی و دیگری با هشت صیاد ۱۹ بهمن ماه سال گذشته در خلیج فارس توقیف شدند.

وی ادامه داد: با پیگیری مسئولان وزارت امور خارجه ایران این صیادان روز گذشته به همراه شناورهایشان رفع توقیف و آزاد شدند و اکنون در ۱۵ مایلی بندر رستمی تنگستان در حال بازگشت به زادگاه خود هستند.