Experts discuss ways to reduce risk of flood, creating regional cooperation network

The Knowledge Sharing and Capacity Building Workshop South-South and Regional Cooperation for Flood Risk Management in the Islamic Republic of Iran was held in the presence of Iranian experts and scholars and also representatives of Asia and Pacific organizations on Wednesday in Tehran.

The event was aimed at exchanging experiences among regional countries and also the latest scientific and technical achievements for increasing tolerance and decreasing the danger of flood.

The conference was held in the framework of national floods reports which has been created upon the Iranian president's order and in the wake of the recent flood in Iran.

The mentioned event was held with the cooperation of the Asian and Pacific Center for the Development of Disaster Information Management (APDIM).

APDIM which is a center affiliated with the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) was proposed by Iran.



The center aims to provide ESCAP member-states with information on disasters, especially earthquakes.

The floods caused by unprecedented flash rains in various parts of Iran in March and early April claimed the lives of scores of people and inflicted huge damages on infrastructures, including bridges and roads.



Two million people were affected by the floods and hundreds of thousand people are living in tents.



A number of countries forwarded humanitarian aid to Iran.

نشست همکاری‌های منطقه‌ای و جنوب -جنوب در زمینه مدیریت ریسک سیل آغاز شد

تهران - ایرنا - نشست همکاری‌های منطقه‌ای و جنوب -جنوب در زمینه مدیریت ریسک سیل در ایران با حضور متخصصین حوزه‌های گوناگون مرتبط با پیشگیری، پاسخگویی و بازسازی سیل و حوادث آب و هوایی، صبح امروز در باغ موزه نگارستان تهران آغاز شد.

در این نشست اشتراک دانش و ظرفیت‌سازی، بیش از یکصد نفر از متخصصین حوزه‌های گوناگون از دانشگاه‌ها و مراکز علمی و اجرایی ایران و کشورها و سازمان‌های منطقه‌ای آسیا و اقیانوسیه شرکت کرده‌اند.

هدف این نشست، تبادل تجارب کشورهای منطقه و آخرین دستاوردهای علمی و فنی روز دنیا برای ارتقاء تاب‌آوری و تقویت کاهش خطر سیل و نیز ایجاد شبکه همکاری‌های منطقه‌ای برای مدیریت سیل با محوریت ایران است.

برگزاری این نشست بخشی از برنامه هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌هاست که براساس دستور رئیس جمهوری و پیرو وقوع سیل‌های گسترده اوایل امسال تشکیل شده است.

نشست مدیریت ریسک سیل با همکاری هیات ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها، دانشگاه تهران و مرکز سازمان ملل برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در آسیا و اقیانوسیه (اپدیم) وابسته به کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در آسیا و اقیانوسیه برگزار شده است.

«اپدیم» یک مرکز وابسته به کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) است که به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران و به طور خاص سازمان برنامه و بودجه کشور با گذشت بیش از یک دهه پیگیری مداوم، رایزنی و مذاکره با طرف‌های مرتبط داخلی و خارجی در تهران افتتاح شد.

این مرکز با هدف خدمت‌رسانی در زمینه اطلاعات بلایا به ویژه زلزله برای کشورهای عضو اسکاپ راه‌اندازی شده است و تلاش دارد مدیریت دانش، ظریف‌سازی، انتقال دانش فنی و تجارب موفق سایر کشورها در قالب همکاری‌های جنوب - جنوب در راستای افزایش تاب‌آوری در زمینه بلایا و کاهش خطرات انجام وظیفه کند.

در پی وقوع بارش‌های سنگین و کم‌سابقه از ابتدای سال ۹۸ در استان‌های شمالی، غربی و جنوب ‏غربی ‏کشور و به دنبال آن جاری شدن سیلاب در این مناطق، خسارات جانی و مالی فراوانی وارد شد که در این میان، استان‌های گلستان، خوزستان، لرستان و فارس، بیشترین آسیب‌ها را متحمل شده‌اند.

این نشست تخصصی روزهای ١٧ و ١٨ مهرماه در باغ موزه نگارستان ادامه دارد.