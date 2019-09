Iran eyeing to boost trade balance with Tajikistan

Saberi made the remarks in a meeting with Tajikistan's Minister of Economy and Trade Nematollah Hekmatzadeh in Tajikistan's capital on Thursday.

The Iranian envoy said that Tehran is prepared to share its experiences and knowhow in the field of economic cooperation with Dushanbe.

The Tajik minister, for his part, pointed to the active presence of Iranian businessmen and economic activists in Tajikistan over past decades, and called for the expansion and further strengthening of economic relations between the two countries in different economic fields.

The two sides reiterated the need for further facilitating trade exchanges between the two countries and more cooperation between the two countries' chambers of commerce while acknowledging the important role played by their private sectors' economic activists.

سفیر ایران بر لزوم افزایش حجم تجارت با تاجیکستان تاکید کرد

تهران - ایرنا - سفیر فوق العاده و نماینده تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با اشاره به ماهیت اقتصاد مکمل تهران - دوشنبه ضمن برشمردن زمینه های گوناگون همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی فی‌مابین، بر لزوم افزایش حجم تجارت دو کشور تاکید کرد.

به گزارش روز پنجشنبه پایگاه اطلاع رسانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، محمد تقی صابری در دیدار با وزیر اقتصاد و تجارت جمهوری تاجیکستان آمادگی جمهوری اسلامی ایران را در جهت انتقال دانش و تجارب حاصله در زمینه همکاری های اقتصادی به تاجیکستان اعلامکرد.

نعمت الله حکمت الله زاده وزیر اقتصاد و تجارت تاجیکستان نیز در این دیدار با اشاره به سابقه حضور فعالانه تجار و فعالان اقتصادی ایرانی در تاجیکستان طی دهه‌های گذشته، خواستار گسترش و تقویت هرچه بیشتر روابط اقتصادی دو کشور در حوزه های گوناگون اقتصادی شد.

همچنین در این دیدار دو طرف با اذعان به اهمیت نقش فعالان اقتصادی بخش خصوصی، بر لزوم تسهیل هرچه بیشتر مراودات تجار دو کشور و ارتباط نزدیک میان اتاق‌های بازرگانی تاکید کردند.