MP says Israeli PM's allegations against Iran for domestic, electoral use

The Zionist regime has a lot of domestic disagreements and discords. And on the other hand, the power of the resistance makes them afraid, said Abolfazl Hassanbeigi, the deputy chairman of the National Security and Foreign Policy Committee of Majlis.

"The Zionist regime is now in a condition that it doesn’t dare a slightest move against the Resistance."

Saying that the polls show that Benjamin Netanyahu is to be defeated in the elections, Hassanbeigi added Netanyahu's party is in a weak position as well, so that he doesn’t have a bright future.

He said that Netanyahu's remarks are well-measured. He even baffles his advisers.

His allegations receive negative feedback from all over the world, Hassanbeigi said.

Netanyahu claimed on Monday that Iran was secretly developing nuclear weapons but wiped out a site after Israel discovered it.

Hassanbeigi also reminded that some years ago, Netanyahu brought a cartoon, which was "mocked" by the White House" as the Newsweek put it, to the UN in order to show that Iran had trodden 90% of the path to make a nuclear bomb.

Zionist regime's PM, UNGA, September 2012

"Now the world can see that the United States and the Zionist regime have told them lie claiming that Iran has been trying to make a nuclear bomb."

He added that, according to a Fatwa by the Supreme Leader of the Islamic Revolution Seyyed Ali Khamenei, producing, stockpiling, and using atomic weapon is religiously unlawful.

The Fatwa has formed the mindset of public opinion and the lies by the Zionist regime's prime minister or the US officials tell, will not affect it, he said.

Referring to the facts that Israel has more than 300 nuclear warheads and is not a signatory to the Non-Proliferation Treaty (NPT) and the fact that the West kept silent about that, he said the US and the UK use the Zionist regime as a tool in the region. They don’t condemn it in the US, but, they rather strengthen it.

He also referred to the shaky stance of Netanyahu, the weakening stance of German Chancellor Angela Merkel's party, the unrest in France, and the UK's problems with Brexit, saying that's why the Israeli prime minister's claims don’t seem to have an effect on the decisions of Europe, which want to use the chance with Iran to solve their own problems.

Hassanbeigi said that Saudi Arabia and its allies have volunteered to serve Israel to control the resistance.

We must have in mind that the manufacturers of weaponry need to create an atmosphere of horror in the countries of the region to sell their products.

9417**1416

نایب رئیس کمیسیون امنیت داخلی و سیاست خارجی مجلس:

اتهام‌زنی‌های نتانیاهو علیه ایران مصرف داخلی و انتخاباتی دارد

تهران-ایرنا- نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اظهارات اخیر نتانیاهو درباره برنامه هسته ای ایران عمدتا مصرف داخلی و انتخاباتی دارد و می‌خواهد با عملیات روانی مردم و گروه‌های سیاسی را سردرگم کرده و به اهداف خود برسد.

«ابوالفضل حسن‌بیگی» در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا با اشاره به نمایش جدید تبلیغاتی نتانیاهو علیه ایران اظهارداشت: رژیم صهیونیستی از سویی درگیر معضلات و اختلافات داخلی است و از سوی دیگر سایه اقتدار و جایگاه مقاومت بر سر وی سنگینی می کند. وضعیت این رژیم به جایی رسیده که امروز جرات نمی کند کوچک‌ترین برخوردی با محور مقاومت داشته باشد.

وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات در سرزمین‌های اشغالی اضافه کرد: این حرکت‌ها و رفتارهای نتانیاهو بیشتر مصرف داخلی دارد، وی می‌خواهد با جنگ و عملیات روانی فرافکنی کرده و گزارشاتی ارائه دهد که مردم، گروه ها و احزاب داخلی را گیج کند که تا شاید بتواند در انتخابات موفق شود.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نظرسنجی‌ها بر سقوط آقای نتانیاهو در انتخابات دلالت دارد، یادآور شد: به نظر می‌رسد نتانیاهو از منظر داخلی هم شکست فاحشی خواهد داشت زیرا حزب وی از منظر قدرت نظامی هم اکنون در بین مردم اسرائیل در سطح بسیار پایینی قرار دارد و چشم انداز روشنی پیش روی وی دیده نمی شود.

حسن‌بیگی در عین حال گفت: صحبت‌های نخست وزیر اسرائیل خیلی حساب شده نیست به طوری که مشاورین او هم مثل خودش سردرگم شده اند و حرف‌هایی می‌زنند که در دنیا بازخورد منفی دارد.

وی یادآور شد: نتانیاهو چند سال قبل هم با نشان دادن یک نقاشی در سازمان ملل دایره قرمز رنگی را به حاضران نشان داد و مدعی شد که جمهوری اسلامی ایران ۹۵ درصد مسیر رسیدن به بمب اتم را طی کرده است و اگر به سرعت جلوی ایران گرفته نشود، به زودی بمب اتم می‌سازد!

این نماینده مجلس دهم افزود: امروز دنیا می‌بیند که اسرائیل و آمریکا در خصوص دست یابی ایران به بمب اتمی دروغ گفته‌اند. در حالی که جمهوری اسلامی صادقانه اقدامات خود را انجام می دهد و در بحث هسته‌ای تولید، نگهداری و استفاده ازسلاح اتم بر مبنای فتوای مقام معظم رهبری حرکت میکند.

وی افزود: فتوای رهبر انقلاب اسلامی در سطح بین الملل و افکار عمومی جهانی جا افتاده است و تحت هیچ شرایطی دروغ ها و یاوه‌گویی‌های نخست وزیر اسرائیل و مقامات آمریکا در این مسئله تاثیرگذار نیست.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اسرائیل بیش از ۳۰۰ کلاهک هسته ای دارد و عضو ان پی تی هم نیست، درباره علت سکوت غربی‌ها نسبت به این مسئله گفت: آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها از اسرائیل به عنوان یک ابزار در منطقه استفاده می‌کنند و نه تنها در سازمان ملل این رژیم را محکوم نمی‌کنند بلکه حتی آن را تقویت می‌کنند.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش‌های نتانیاهو برای تاثیرگذاری در مذاکرات ایران و اروپا خاطرنشان کرد: اروپایی‌ها در حال حاضر از نظر داخلی در شرایط خوبی نیستند؛ حزب مرکل در آلمان ضعیف شده است، فرانسوی‌ها با ناآرامی‌های مدنی داخلی مواجه هستند و انگلیس هم تحت تاثیر موضوع برگزیت با مسئله تزلزل دولت‌ها روبروست.

وی ادامه داد: به همین دلیل به نظر نمی رسد مواضع و فرافکنی‌های نخست وزیر اسرائیل تاثیری بر تصمیمات اروپا داشته باشد. اروپایی‌ها بیشتر متوجه اوضاع داخلی خود بوده و مترصد استفاده از فرصت رابطه با ایران برای حل مشکلاتشان هستند. لذا صحبت‌های آقای نتانیاهو بیشتر بازخورد و مصرف داخلی دارد.

حسن‌بیگی با بیان اینکه عربستان سعودی و هم پیمانانش برای کنترل محور مقاومت زیر بلیط اسرائیل رفته‌اند، یادآور شد: سعودی‌ها و اطرافیانش پول‌های فراوانی به اعضای شورای امنیت می‌پردازند و علاقمند هستند که برای کنترل مقاومت سایه اسرائیل را بالای سر خود داشته باشند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس اضافه کرد:نباید فراموش کرد که تولید کنندگان تسلیحات و صاحب تکنولوژی در این حوزه برای کسب درامدهای آن نیازمند این هستند با ایجاد فضای امنیتی همواره ترس و وحشت را به کشورهای منطقه ما تزریق و به آنها اسلحه بفروشند.