Iran's ambassador submits credentials to Algerian interim president

During the meeting, he described Iran-Algeria ties as good, and called for boosting bilateral relations in all fields.

Algerian interim president, for his part, conveyed warm greetings to President Hassan Rouhani, wishing success for the Iranian ambassador in his new mission.

He also stressed the need for holding regular consultations among the two countries' officials to promote mutual cooperation.

سفیر ایران استوارنامه خود را تقدیم رئیس جمهوری موقت الجزایر کرد

تهران- ایرنا- حسین مشعلچی زاده سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران در جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر با «عبدالقادر بن صالح» رئیس جمهوری موقت این کشور دیدار و استوارنامه خود را تقدیم وی کرد.

سفیر ایران در این دیدار روابط ایران و الجزایر را خوب توصیف کرده و تقویت و گسترش روابط دوجانبه در زمینه های مختلف مورد تاکید قرار گرفت.

رئیس جمهوری موقت الجزایر نیز با ابلاغ سلام های گرم خود به حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و آرزوی موفقیت برای سفیر ایران در مسئولیت جدید، رایزنی های مستمر میان مقام های دو کشور برای تقویت همکاری های فیمابین را ضروری دانست.

در این دیدار «صبری بوقادوم» وزیر امورخارجه الجزایر و «نورالدین عیادی» دبیرکل نهاد ریاست جمهوری این کشور نیز حضور داشتند.