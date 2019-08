Zarif says military coalitions already failed

Speaking in a meeting with his Qatari counterpart Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Zarif hailed the developing trend of relations between the two countries in political and economic fields.

He also emphasized the need for continuous consultations on regional development as a need.

He noted the fact that the military coalitions have already been defeated and the foreign forces have caused insecurity in the region.

He said regional countries are responsible for the security of the region not the foreign forces.

Zarif underlined Iran’s responsibility for maintaining peace and stability in the region.

Meanwhile Jassim Al Thani expressed happiness over relations between Iran and Qatar and highlighted both countries’ role in maintaining peace and stability in the region and establishing joint cooperation for reinforcing negotiations to solve regional issues.

9376**1424

ظریف: ائتلاف های نظامی از پیش شکست خورده‌اند

تهران - ایرنا - وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با بیان این که ائتلاف‌های نظامی از پیش شکست خورده اند،گفت: نیروهای بیگانه موجبات ناامنی منطقه را فراهم می‌آورند.

به گزارش روز دوشنبه اداره کل اطلاع رسانی و سخنگویی وزارت امور خارجه، محمد جواد ظریف که به دوحه سفر کرده است در دیدار با محمد بن عبدالرحمن وزیر خارجه قطر روابط ایران و قطر را در تمامی زمینه ها از جمله در حوزه سیاست و اقتصاد رو به توسعه خواند و رایزنی مستمر دو کشور در خصوص تحولات منطقه را به عنوان یک نیاز منطقه ای مورد تاکید قرار داد.

ظریف گفت: ائتلاف های نظامی از پیش شکست خورده اند و نیروهای بیگانه موجب ناامنی منطقه را فراهم می آورند.

وی امنیت خلیج فارس را مسئولیت کشورهای همین منطقه دانست و نه نیروهای خارجی و بر مسئولیت ایران در حفظ صلح و ثبات منطقه تاکید کرد.

وزیر خارجه قطر نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از روابط ویژه ایران و قطر، بر نقش دو کشور در برقراری صلح و ثبات منطقه و همکاری مشترک جهت تقویت عنصر گفت وگو برای حل و فصل مشکلات منطقه تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان شب گذشته در ضیافت شام وزیر خارجه قطر حضور یافت.