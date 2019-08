Iran condemns US new economic terrorism against Russia

"Americans' craziness in extremely using economic terrorism as well as illegal and unilateral punishments against the countries which do not think and act like them is a failed strategy that has lost its efficiency," he said.

Mousavi reiterated that economic terrorism will yield nothing for the US.

8072**2050

تهران - ایرنا - سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تروریسم اقتصادی یکجانبه تازه ایالات متحده امریکا علیه روسیه را محکوم کرد.

سید عباس موسوی اظهارداشت: جنون آمریکایی ها دراستفاده افراطی از تروریسم اقتصادی و مجازات های غیرقانونی و یکجانبه علیه کشورهایی که چون آنان نمی اندیشند و رفتار نمی کنند، ترفند شکست خورده ای است که کارایی خود را از دست داده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده است که بدون شک تروریسم اقتصادی حتما نتیجه ای برای آمریکا نخواهد داشت.