Nasrallah: Region to get involved if any war imposed on Iran

Nasrallah made the remarks in a meeting with Special Assistant to the Speaker of Parliament (Majlis) of Iran Hossein Amir Abdollahian.

He appreciated Iran's Supreme Leader Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, people and government’s firm and effective supports for establishing peace and security in the region, especially in Lebanon.

As the Supreme Leader said the US is not able to impose military war against Iran, he said, adding that White House knows that the entire region will be affected if any war starts against Iran.

Commenting on Palestine issue, he said Resistance is strongest option for standing against Zionists’ crimes, aggression and excessive demands.

He noted that Iran’s political and democratic plan on holding referendum among all historic residents of Palestine and with the attendance of all religions namely Muslims, Christians and Jews is realistic and logical.

Elsewhere in his remarks, Nasrallah described Zionists as cause of corruption and insecurity in the region.

Meanwhile, Amir Abdollahian congratulated the anniversary of Lebanon victory in 33-year war, and discussed the latest regional and international developments and the bilateral political and parliamentary relations between Tehran and Beirut.

9376**2050

Follow us on Twitter @IrnaEnglish

سید حسن نصرالله : اگر جنگی علیه ایران رخ دهد منطقه درگیر می‌شود

تهران - ایرنا - دبیر کل حزب الله لبنان گفت: اگر جنگی علیه ایران روی دهد همه منطقه درگیر می شود و قطعاً پایان آن را آمریکا رقم نخواهد زد.

به گزارش روز جمعه خبرگزاری خانه ملت، حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رییس مجلس و مدیرکل بین الملل مجلس شورای اسلامی در بیروت با سید حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان دیدار و گفت وگو کرد.

سید حسن نصرالله در این دیدار با قدردانی از حمایت های قاطع و موثر مقام معظم رهبری و دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران در کمک به تثبیت صلح و امنیت منطقه بویژه در لبنان، اظهار داشت: همانگونه که مقام معظم رهبری فرموده اند، آمریکا قادر به تحمیل جنگ نظامی علیه ایران نیست اما کاخ سفید می داند اگر جنگی علیه ایران روی دهد همه منطقه درگیر می شود و قطعاً پایان آن را آمریکا رقم نخواهد زد.

دبیرکل حزب‌الله لبنان در مورد فلسطین هم گفت: مقاومت تنهاترین و قوی ترین گزینه برای مقابله با جنایات، تجاوزات و جاه طلبی های صهیونیست ها است.

وی تصریح کرد: طرح سیاسی و دموکراتیک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر برگزاری همه پرسی در میان ساکنان اصلی و تاریخی فلسطین و با حضور همه ادیان الهی اعم از مسلمان، یهودی و مسیحی، طرحی سیاسی، منطقی و واقع بینانه است که بر مبنای آن ساکنان اصلی قلسطین در مورد سرنوشت خود تصمیم خواهند گرفت اما صهیونیست های غاصب، بی منطق ترین موجودات روی زمین هستند و فقط و فقط زبان مقاومت را می فهمند.

سید حسن نصرالله با پوشالی خواندن طرح باصطلاح معامله قرن آمریکا در مورد فلسطین اشغالی افزود: ما با یهودیان مشکلی نداریم اما صهیونیست ها ریشه فساد و ایجاد ناامنی در منطقه هستند. البته یهودیان نباید گرفتار سیاست های اشغالگرانه صهیونیستی شوند. ما می گوییم یهودیان مهاجر به فلسطین اشغالی باید به اشغال فلسطین پایان دهند.

دبیرکل حزب الله لبنان در مورد تحولات منطقه یادآورشد: به برکت خون شهدای حزب‌الله، امروز مقاومت در عالی ترین وضعیت قرار دارد اما آمریکا و صهیونیست ها به اقدامات خصمانه خود علیه امنیت منطقه ادامه می دهند مثلاً آمریکایی ها در سوریه برای جلوگیری از پاکسازی آخرین بقایای تروریست ها تلاش می کنند و در جهت تداوم بحران، با روش های مختلف، مانع از بازگشت آوارگان سوری به کشورشان هستند. البته در این سیاست های مداخله گر در منطقه هم قطعاً شکست خواهند خورد.

در این دیدار حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رییس مجلس و مدیرکل بین الملل ضمن تبریک سالگرد پیروزی لبنان در جنگ ۳۳ روزه و عرض تسلیت بمناست درگذشت همشیره دبیرکل حزب الله لبنان، آخرین تحولات منطقه ای و بین المللی و همچنین مناسبات دو جانبه پارلمانی و سیاسی میان تهران و بیروت را تبیین کرد.