Iran president departs Bishkek for Dushanbe

President Hassan Rouhani departed Kyrgyzstan for Tajikistan to attend the Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia (CICA).

The Iranian president is expected to deliver a speech to the meeting.

CICA is an inter-governmental forum for enhancing cooperation towards promoting peace, security and stability in Asia.

Iran, Kazakhstan, Afghanistan, Pakistan, South Korea, China, Russia, India, Palestine, Mongolia, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Azerbaijan Republic and Thailand are among members of CICA.

In the first leg of his regional tour, president Rouhani was officially welcomed by Kyrgyzstan premier on Thursday when he arrived in Bishkek to attend the Shanghai Cooperation Organization (SCO) Summit in Bishkek, Kyrgyzstan.

The 19th SCO Summit was held on June 13-14 with presence of leaders of 11 countries, including Russia, China, Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan, India, Pakistan and Iran.

SCO is an intergovernmental organization which was founded for multilateral political, economic and security cooperation. China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Pakistan and India are major members while, Iran, Mongolia, Afghanistan and Belarus serve as observers.

روحانی عازم تاجیکستان شد

تهران - ایرنا- رئیس جمهوری برای شرکت و سخنرانی در پنجمین نشست سران کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا (سیکا) از قرقیزستان عازم دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد.

‌حجت الاسلام و المسلمین «حسن روحانی» در دومین مرحله از سفر خود پس از پایان اجلاس سران سازمان همکاری‌های شانگهای در بیشکک پایتخت قرقیزستان عصر امروز -جمعه- به دعوت «امامعلی رحمان» همتای تاجیکستانی خود عازم دوشنبه پایتخت این کشور شد تا در پنجمین نشست سران کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا (سیکا) شرکت و سخنرانی کند.

یک هیأت بلندپایه سیاسی، حسن روحانی رئیس جمهوری را در سفر به کشورهای قرقیزستان و تاجیکستان همراهی می‌کند.

دیدار و گفت‌وگو با برخی از سران کشورهای حاضر در این دوره اجلاس از برنامه‌های سفر رئیس جمهوری در تاجیکستان است.

طرح ایجاد نشست سران تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا (سیکا) در اکتبر ۱۹۹۲ میلادی در چهل و هفتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سوی «نور سلطان نظربایف» رئیس جمهوری قزاقستان به منظور ارتقای روابط دوجانبه و همکاری میان کشورهای آسیایی با هدف ایجاد ثبات و برقراری امنیت در منطقه مطرح و این سازمان در سال ۱۹۹۶ به طور رسمی تشکیل شد.

نشست سران سیکا هر چهار سال یک بار و اجلاس وزرای خارجه هر دو سال یک بار برگزار می‌شود.

در حال حاضر سیکا ۲۲ عضو دارد و دربرگیرنده ۱۲ عضو ناظر مشتمل بر سازمان‌های بین‌المللی همچون سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری در اروپا، اتحادیه عرب و تعدادی از کشورها از جمله مالزی، اندونزی، ویتنام، ژاپن، اوکراین و آمریکا است.

ایران، قزاقستان، افغانستان، پاکستان، کره جنوبی، چین، روسیه، هند، فلسطین، مغولستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، جمهوری آذربایجان و تایلند از جمله اعضای سیکا هستند.

انتظار می‌رود نشست سیکا در شهر دوشنبه که برای روزهای ۱۴ و ۱۵ ژوئن (۲۴ و ۲۵ خرداد) برنامه‌ریزی شده است، مقدمه‌ای برای مذاکره و صحبت در مورد حل و فصل مشکلات آسیا و یافتن راهی مؤثر برای ترویج ابتکارات در سطوح بالا باشد.

رئیس جمهوری ظهر امروز در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در بیشکک سخنرانی کرد.

روحانی در این اجلاس از سیاست های یکجانبه‌گرایی ایالت متحده آمریکا انتقال کرد و افزود: دولت آمریکا با استفاده ابزاری از ظرفیت اقتصادی، مالی و نظامی خود و با اتخاذ رویکرد تهاجمی، کلیه ساختارها و قواعد بین‌المللی را بر هم زده و به تهدیدی جدی برای ثبات منطقه و جهان تبدیل شده است.

روحانی همچنین در حاشیه اجلاس سران عضو شانگهای با «شی جین پینگ»، «ولادیمیر پوتین» و «محمد اشرف غنی» روسای جمهوری چین، روسیه و افغانستان دیدار و درباره توسعه روابط دو جانبه و تحولات منطقه و آینده برجام گفت‌وگو کرد.

